GF, per il ruolo di opinionista si punta a due grandi nomi

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini per la prossima edizione del “Grande Fratello” non starebbe cercando solamente una sostituta per Sonia Bruganelli ma anche quello di Orietta Berti. Difatti il conduttore pare essere rimasto poco soddisfatto dal comportamento tenuto dall’artista negli studi di Mediaset, siccome è stata sempre molto poco attiva nelle dinamiche dei ragazzi nella casa più spiata d’Italia.

Fino a oggi sono usciti svariati nomi che possono prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, tra cui quello di una possibile promozione a Giulia Salemi oppure le new entry Giuseppe Cruciani ed Emanuele Filiberto. Tuttavia, come riportato dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, Alfonso Signorini starebbe puntando a due nomi piuttosto ambiziosi.

I nomi nuovi per il Grande Fratello

I due nuovi nomi, riportati da “Dagospia”, pare escludere il possibile ingresso di Emanuele Filiberto nel cast del reality show in onda su Canale 5: “Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia ,uno scarto di Amici , come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip. Pensano con questo di dare al programma un’ allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando”.

Successivamente viene lanciata la bomba in merito ai due nuovi nomi a cui starebbe pensando Alfonso Signorini e che potrebbero dare un tocco di vivacità al format: “Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio“. Per Cristiano Malgioglio sarebbe un gradito ritorno al “Grande Fratello”, seppure in una veste nuova per lui. Difatti l’artista non ha mai nascosto in passato di aver avuto una seconda giovinezza in ambito artistico grazie all’incredibile successo avuto da concorrente nella casa.

Da parte di Amanda Lear invece si tratterebbe di un vero e proprio esordio. Tuttavia, in una intervista del 2021, l’attrice non ha espresso un pensiero positivo nei confronti del “GF Vip” e nei reality show in generale: “L’arrivo del Grande Fratello è stato un disastro per me. È un tormentone: ogni anno c’è la casa, l’isola, per me non sono programmi di intrattenimento. Io vengo dalla bella televisione come Fantastico, dove si faceva sognare la gente. Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte“.