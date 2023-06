GF, Orietta Berti vicina all’addio: per lei nuova avventura in un altro programma

Mancano ancora alcuni mesi per l’inizio della nuova edizione del “Grande Fratello“, ma Alfonso Signorini pare che stia già lavorando per trovare alcuni concorrenti da inserire nel cast. Secondo alcune voci molto autorevoli, il primo nome ad aver detto “sì” alla proposta del conduttore è Annalisa Chirico, la giornalista e saggista spesso ospite nei rotocalchi politici.

Circolano molte indiscrezioni anche sugli opinionisti. Se l’addio, ovviamente salvo clamorosi colpi di scena, di Sonia Bruganelli dal cast pare certo, invece sembra esserci ancora del mistero attorno alla figura di Orietta Berti. Secondo le prime indiscrezioni Alfonso Signorini non sarebbe rimasto particolarmente felice della cantante, per questo motivo starebbe cercando figure che potrebbero dare un qualcosina in più alle dinamiche del reality.

Il futuro televisivo di Orietta Berti

Al momento il mancato addio della Berti al “Grande Fratello Vip” pare sia legato soprattutto a motivi contrattuali, poiché per Mediaset la cantante ha firmato un contratto biennale. Negli ultimi giorni però si parla che Orietta abbia trovato un altro impiego televisivo, che potrebbe quindi causare il suo addio dagli studi di Canale 5 e del GF.

Secondo il sito “Tv Blog” Orietta Berti sarebbe stata scelta, insieme ad Al Bano Carrisi, per essere giudice di “Io canto“, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il format è andato in onda sui canali Mediaset già per due anni, l’obbiettivo è quello di trovare nuovi talenti canori, vi si esibiscono infatti bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni.

Con un possibile impiego a “Io canto”, sicuramente l’artista potrebbe lasciare il ruolo di opinionista al “Grande Fratello”. In merito, nelle ultime settimane, si è fatto il nome di Amanda Lear, Emanuele Filiberto, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Cruciani, anche se si tratta solamente di voci che non trovano conferma.