GF, Orietta Berti non convince come opinionista: si valuta il nome di Emanuele Filiberto

La prossima edizione del “Grande Fratello“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, regalerà ai telespettatori numerose novità. Quelle più importante è quella legata al dimezzamento dei personaggi famosi poiché, come rivelato anche da un comunicato ufficiale, Mediaset ha deciso di richiamare nuovamente i concorrenti sconosciuti.

Un altro importante cambio dovrebbe arrivare anche negli opinionisti. L’addio di Sonia Bruganelli, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto come però già capitato in questi anni, pare essere certo. Al suo posto si sono fatti numerosi nomi, tra cui una possibile promozione di Giulia Salemi, attualmente al GF con il ruolo di esperta social, e il giornalista Giuseppe Cruciani.

Il futuro di Orietta Berti al GF

La cantante è legata a Mediaset per un altro anno di contratto quindi, fino a oggi, la sua conferma pareva essere praticamente certa. Tuttavia, come riportato nella giornata di ieri dal sito “Tv Blog“, la rete starebbe vagliando anche la sua posizione e non sembra che la cantante sia riuscita a convincere Alfonso Signorini.

Su “Tv Blog“, in merito alla presenza di Orietta Berti, si legge: “La prestazione al Gf Vip 7 non avrebbe soddisfatto in pieno il conduttore, che probabilmente si sarebbe aspettato un contributo più brillante e incisivo. La Berti, dal canto suo, sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset e, nel caso di una sostituzione al Gf, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati. Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici […] E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto“.

Per Emanuele Filiberto sarebbe comunque un ritorno in televisione. Il suo esordio avviene nel 2008 partecipando a “Il ballo delle debuttanti”, ma negli anni ha preso parti a numerosi programmi molto seguiti dal pubblico tra cui “Amici di Maria De Filippi” e “Amici Celebrities”.