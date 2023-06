GF opinionisti, scelte fatte: stupore su un nome in particolare

Manca ancora un pò alla messa in onda della nuova edizione del “Grande Fratello“, ma si è già in pieno lavoro per portare sul piccolo schermo un’edizione bella da vedere e che soprattutto sia distante anni luce dalla precedente. Alfonso Signorini sta pensando al cast. Sempre più forti si fanno le voci di una versione Nip, e dunque un ritorno alle origini, o un ibrido con Vip e Nip insieme.

Se da questo punto di vista le idee sembrano essere abbastanza chiare, anche sul fronte opinionisti si è al lavoro senza mollare un colpo. La scorsa edizione ha visto la conferma di Sonia Bruganelli e l’arrivo di Orietta Berti. Per la prossima invece la Berti siederà, per il secondo anno consecutivo, sulla poltrona di opinionista, mentre sull’altro nome diverse voci si sono rincorse in questo periodo.

La Bruganelli, fresca di divorzio da Paolo Bonolis, sarà impegnata altrove. Già lo scorso anno la sua presenza era in bilico e invece, all’ultimo, è tornata. Come andranno invece le cose per la prossima edizione? I nomi delle opinioniste sembrano essere stati scelti e la sensazione è che siamo difronte a un déjà vu: il nome che affiancherà Orietta Berti nelle vesti di opinionista del GF, sembra essere proprio quello della Bruganelli.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’esperto di gossip, Amedeo Venza. Stando a quanto dichiarato dall’influencer, Signorini starebbe facendo di tutto per convincere Sonia a essere al suo fianco, per il terzo anno consecutivo. Dunque, nulla di nuovo sul fronte opinioniste, con la Berti, Bruganelli e Giulia Salemi confermate al loro posto. Di fatti, sembrerebbe che anche la Salemi tornerà nelle vesti di opinionista del web.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, dato che manca l’ufficialità e soprattutto diversi mesi prima che la nuova edizione del reality vada in onda, su Canale 5. L’inizio è previsto per il prossimo settembre. Non resta che attendere e vedere come andranno le cose anche se, sembra essere ancora una volta la Bruganelli la compagna d’avventura di Orietta.