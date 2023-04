GF, Melita Toniolo dichiara: "Mi hanno chiesto di ritornare, ma ho rifiutato"

La carriera televisiva a livello nazionale di Melita Toniolo inizia partecipando alla settima edizione del “Grande Fratello“, condotto da Alessia Marcuzzi. Viene eliminata nella nona puntata con il 73% dei voti, ma riesce a ottenere una notorietà davvero importante negli studi di Cinecittà.

Infatti, dopo l’incredibile successo al “Grande Fratello”, posò per diversi calendari, tra cui quello senza veli per il programma di infotainment in onda su Italia 1 “Lucignolo”, del quale fu inviata nelle estati 2007 e 2008 col soprannome di “Diavolita”. La propria carriera lavorativa continua ancora in televisione, conducendo alcuni programmi tra cui “Bikini”, “Mitici ’80” e “Real TV”, e anche in radio con la sua presenza nel cast di R101 dal 2023.

Melita Toniolo parla del Grande Fratello

Intervistata dal sito “Fanpage“, Melita Toniolo afferma di essere stata contattata per ritornare nella Casa più spiata d’Italia: “Mi è stato proposto, ma a oggi per me è un no. Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata”.

Pensando agli altri reality, smentisce categoricamente la possibilità di sbarcare in Honduras per prendere parte a “L’isola dei famosi“, mentre apre timidamente una porta a “Pechino Express” e “Celebrity Hunted” di Amazon, poiché a lei piace viaggiare e le stuzzica l’idea di nascondersi e affrontare nuove sfide.

Infine ha voluto parlare delle differenze del suo “GF” con quello degli ultimi anni, mostrando il suo entusiasmo per un possibile ritorno dei ‘nip’: “A guardare la nostra edizione ci si divertiva tantissimo perché in una serata c’erano scherzi, sketch e prove della settimana. C’era anche il momento del pianto, ma durava circa venti minuti. Anche le litigate erano molto più naturali, mentre adesso forse calcano un pò la mano”.