GF, Katia Ricciarelli e Paola Barale opinioniste: l’indiscrezione

Alfonso Signorini è al lavoro per iniziare al meglio la nuova edizione del “Grande Fratello“, il reality show in onda su Canale 5. Al momento i casting stanno andando avanti ma, come rivelato dal diretto interessato in una intervista rilasciata a Turchese Baracchi, avrebbe già trovato un “nip” interessante da portare nella Casa più spiata d’Italia.

Il conduttore tra l’altro sta lavorando anche per cercare di sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste della scorsa edizione. Sonia, come rivelato dal suo ufficio stampa, vorrebbe provate nuove avventure, mentre la cantante, oltre a non aver convinto pienamente Signorini e Mediaset, pare abbia ricevuto un’offerta molto importante da Gerry Scotti per prendere parte alla prossima edizione di “Io canto” insieme ad Al Bano Carrisi.

Gli ultimi due nomi accostati come opinionisti

Intanto il giornalista Alberto Dandolo sul suo profilo di Instagram ha annunciato che Signorini starebbe vagliando altri due nomi molto importanti: “Fuori Bruganelli-Berti. Secondo Giuseppe Candela al posto della cantante un’altra cantante: in pole position Katia Ricciarelli. E chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Ve lo dico? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira”.

La voce in merito al “Grande Fratello” pare possa diventare realtà per Paola Barale poiché, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali, ha affermato: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “Stiamo lavorando per voi'”.

Sia per Katia Ricciarelli che per Paola Barale non si tratterebbe di una prima avventura in un reality show. La soprano infatti ha già preso parte al “Grande Fratello Vip”, mentre Paola nel 2010 ha condotto con Enrico Papi la seconda edizione del reality comedy “La pupa e il secchione” ed ha preso parte nel 2015 a “Pechino Express”.