GF, il ruolo di Giulia Salemi nella prossima edizione

Per la nuova edizione del “Grande Fratello“, condotta nuovamente da Alfonso Signorini, si prevendono numerose novità. Sicuramente la più importante è stata la decisione presa da Mediaset, e ovviamente dal padrone di casa, di formare un cast con all’interno i personaggi famosi e altri sconosciuti al pubblico.

L’indiscrezione è stata proprio confermata in queste settimane, quindi i primi casting dovrebbero essere già iniziati. Un’altra novità dovrebbe arrivare anche nel ruolo degli opinionisti poiché, salvo ripensamenti all’ultimo minuto, Sonia Bruganelli pare sia pronta a lasciare il suo posto mentre Orietta Berti, forte del contratto con la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, resterà negli studi di Canale 5.

Il ruolo di Giulia Salemi nel GF 8

Per prendere il posto di Sonia Bruganelli si è fatto insistentemente il nome di Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana infatti ha convinto il pubblico grazie al suo ruolo di esperta social, in cui ha riportato il pensiero dei fan che commentavano su Twitter durante la diretta del reality show.

Secondo Amedeo Venza, ex volto di “Uomini e Donne” ed esperto di gossip, Giulia Salemi però non diventerà la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” anche se è stata confermata nel cast: “Sarà ancora Giulia Salemi la commentatrice social del ‘GF Nip e/o Vip’. E ora è caccia agli opinionisti”.

Sugli opinionisti stanno circolando svariati nomi, tra cui l’ultimo quello lanciato dal sito “Dagospia” nelle scorse settimane: “Con Sonia Bruganelli in uscita chi potrebbe arrivare al suo posto? Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta”. Ovviamente però si tratta solamente di indiscrezioni e, come riportato giustamente dal portale diretto da Roberto D’Agostino, alla fine non si può escludere un altro ripensamento da parte di Sonia Bruganelli.