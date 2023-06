GF, Helena Prestes potrebbe far parte del cast

Al momento il “Grande Fratello” si trova ancora in uno stato embrionale. Alfonso Signorini, insieme a Mediaset e ai suoi autori, sta lavorando duramente sia per trovare i primi concorrenti, i pochi vip ed i nip che prenderanno parte alla prossima edizione, e sia per risolvere la problematica legata alle due opinioniste.

Difatti, secondo le ultime indiscrezioni, Sonia Bruganelli e Orietta Berti non verranno confermate nel cast del “Grande Fratello”. La moglie di Paolo Bonolis pare sia intenzionata a voler ritornare più dietro alle quinte, mentre la cantante non pare aver convinto del tutto Alfonso Signorini e quindi starebbe cercando un’opinionista più vivace che possa riuscire a creare delle dinamiche interessanti ai telespettatori da casa.

Una nuova candidatura per il cast del GF

Nelle ultime settimane si sono registrati già alcune candidature da parte dei personaggi “vip” che vorrebbero prendere parte alla prossima edizione del “Grande Fratello”. Ma mai come da settembre il loro ruolo diventerà molto più marginale, poiché già è stato ufficializzato che il focus sarà incentrato soprattutto sulle persone che non sono mai uscite sul piccolo schermo, riducendo quindi al minimo la presenza di influencer e simili.

Intanto Helena Prestes, intrattenendosi con i suoi fan su Instagram, a una domanda precisa sul “Grande Fratello” non nasconde che, nel caso di una eventuale proposta di Signorini, la prenderebbe in seria considerazione: “Dove c’è il cibo io vado… dove non c’è cibo io non vado, non vado più. Mai più”.

Così facendo potrebbe seguire le orme della sua migliore amica Nikita Pelizon, con cui ha preso parte negli anni passati a “Pechino Express”, vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Per Nikita infatti è stata un’ottima opportunità prendere parte al reality per farsi conoscere dal pubblico da Casa e far scoprire a milioni di persone le proprie passioni.