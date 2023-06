GF, Giulia Salemi rompe il silenzio: "Ritorno? Non so"

Il futuro del “Grande Fratello“, che da settembre non sarà più dedicato esclusivamente ai personaggi famosi o agli influencer, sembra essere ancora tutto da scrivere. Le voci non stanno mancando, tra cui una legata al possibile e clamoroso addio di Orietta Berti e di Sonia Bruganelli.

Sono stati fatti svariati nomi che possono prendere il loro posto, ove nella lista ritroviamo quelli di Giuseppe Cruciani ed Emanuele Filiberto, ma al momento sono solamente delle voci che non trovano conferme. Sicuramente da domani, con la finale de “L’isola dei famosi”, potranno uscire delle notizie più certe svelate direttamente da Alfonso Signorini, conduttore confermato nuovamente al timone del reality in onda su Canale 5.

Giulia Salemi rompe il silenzio sul “Grande Fratello”

La scorsa edizione è stata molto acclamata dai telespettatori Giulia Salemi, che ha avuto come ruolo quella di esperta social, leggendo così i tweet più divertenti, ma anche critici, da parte degli utenti di Twitter. Proprio per questo motivo in tanti hanno chiesto una promozione dell’italopersiana, prendendo così uno dei possibili posti lasciati vuoti da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

In una recente intervista rilasciata a “La Stampa“, Giulia Salemi ha rotto il silenzio in merito al suo futuro al “Grande Fratello”, rivelando che al momento tutto potrebbe accadere: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”.

Oltre al “Grande Fratello”, Giulia Salemi non nasconde di avere alcuni importanti progetti nella testa da poter portare in futuro sul piccolo schermo: “Un programma dove posso esprimere me stessa, una contaminazione tra web e tv, due mondi primari che spesso non si parlano ma insieme sono il futuro. La mia ispirazione? L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocherellone di Alessia Marcuzzi. E poi in un campionato a sé, inarrivabile, Queen Maria De Filippi”.