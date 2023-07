GF, ex concorrente di "MasterChef" rifiuta di far parte del cast

Alfonso Signorini sta lavorando duramente per iniziare a trovare i primi concorrenti della prossima edizione del “Grande Fratello”, il reality show in onda su Canale 5. Da quest’anno però il conduttore avrà un po’ più di varietà, poiché ha l’opportunità di cercare anche tra i personaggi non famosi.

Per il momento però, ovviamente come riportano gli esperti di gossip, Signorini avrebbe ricevuto svariati “no” da molti vip amati dal pubblico da casa, tra cui Brenda Asnicar e soprattutto Loredana Lecciso, che ha confermato di essere stata contattata dal direttore del settimanale “Chi Magazine”.

L’ultimo “no” ricevuto da Alfonso Signorini

In questa lista dei rifiuti di Alfonso Signorini troviamo anche un ex concorrente di “MasterChef Italia”. Difatti, come riportato da Amedeo Venza, gli autori avrebbero contattato Edoardo Franco, il vincitore della dodicesima edizione del talent show culinario in onda sulla rete di Sky Italia.

“Come annunciato vi svelo che proprio in questi giorni il ‘Grande Fratello’ ha contattato il vincitore di Masterchef” si legge sul profilo di Amedeo Venza per poi aggiungere di non escludere clamorosi colpi di scena nel prossimo futuro: “Edoardo Franco per il momento ha declinato l’invito ed intende proseguire la sua strada in cucina. Poi chissà, i soldi fanno brutti scherzi“.

Il vincitore di “MasterChef” comunque, in una intervista al sito “Il Parmense” dopo la proclamazione della sua vittoria, aveva fatto già capire di voler continuare la propria carriera professionale dietro ai fornelli: “Beh come ho detto mi piacerebbe continuare gli studi di cucina, anche con ALMA tra qualche anno. Ma il sogno nel cassetto è trovare la mia pace dei sensi, un equilibrio interiore. Un giorno quando sarò soddisfatto della mia vita penso che aprirò un chiringuito sulla spiaggia nel sud Italia con una bella griglia dove poter cucinare quello che voglio sul carbone e fare cocktail in tranquillità”.