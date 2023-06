GF, Alfonso Signorini svela i primi dettagli sulla nuova edizione

Come annunciato in anteprima da “Tv Blog“, la nuova edizione del “Grande Fratello” ritornerà su Canale 5 nella giornata del 18 settembre. I preparativi stanno andando freneticamente avanti, ma prima Signorini dovrà risolvere il problema legato alle due opinioniste.

Difatti, sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti non sono state confermate nella nuova edizione del reality show. Al loro posto sono usciti svariati nomi, tra cui quelli di Emanuele Filiberto, Giuseppe Cruciani, Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma al momento il conduttore pare stia sondando il terreno su altri personaggi famosi e non va escluso che ci possa essere una sorpresa in merito.

Le prime parole di Alfonso Signorini sulla nuova edizione del GF

L’ottava edizione del “Grande Fratello” non sarà esclusivamente dedicato ai vip. Già nei scorsi mesi è stato rivelato che sia Alfonso Signorini che la rete Mediaset ha deciso di puntare anche su personaggi non famosi per dare un po’ di vivacità al cast e, come riportato dal sito “Dagospia”, anche per risparmiare un po’ sul cachet.

In una intervista di queste ore a Turchese Baracchi, conduttrice di “Turchesando” in onda su Radio Cusano Campus, Alfonso Signorini ha voluto snocciolare alcune anticipazioni in merito al “Grande Fratello”, sottolineando inizialmente che durerà molto meno rispetto agli ultimi anni, poiché la scorsa edizione è iniziata a settembre e terminata in aprile.

Sul cast Signorini afferma di aver iniziato già a fare alcuni provini e di aver trovato dei concorrenti “nip” molto interessanti da inserire nella Casa più spiata d’Italia: “Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: “ma chi è questo?”. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, fig* in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower… ma menomale! Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip“.