GF, al via la nuova edizione: svelato se sarà Vip o Nip

Fervono i preparativi attorno alla prossima edizione del “Grande Fratello”. Nemmeno il tempo di calare il sipario sulla settima, che Alfonso Signorini e i suoi autori sono già al lavoro. Bisognerà mettere su un cast diverso rispetto a quello dello scorso anno, soprattutto dopo le numerose critiche ricevute a causa di alcuni momenti fortemente trash, da parte dei concorrenti, che hanno portato alla squalifica.

Signorini è stato riconfermato per il quinto anno consecutivo. Nelle ultime settimane si è fortemente parlato di una rivoluzione, proponendo un ibrido tra Vip e Nip. Ebbene sì, persone comuni potrebbero tornare ad abitare, convivendo coi vip, la casa più spiata d’Italia. Anche un frate, Fra Alfredo, si è proposto per entrare chiedendo ad Alfonso un incontro faccia a faccia. Il conduttore non ha escluso la possibilità.

Dunque, tante cose bollono in pentola. Ma come sarà la prossima edizione? Stando all’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, attraverso la sua pagina Instagram “Investigatoresocial”, il GF che andrà in onda a settembre sarà Nip. “Il GF nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting. Contenti?“, si legge.

Dunque, il reality show potrebbe tornare alle origini abbandonando, non si sa se temporaneamente o definitivamente, la sua versione Vip. Rivedremo nella casa più spiata d’Italia volti non noti. Da cosa deriva tale decisione? Sembrerebbe che la scelta si stata presa dai piani alti. Dopo l’ultima edizione, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe un programma che sia più “guardabile”, attuando di fatto una rivoluzione.

In molti però sono scettici sul fatto che possa tornare la versione Nip del GF. È ancora viva nella memoria delle persone l’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso, la quale aveva promesso persone comuni nella casa e invece, a popolarla, furono concorrenti spesso ospiti nelle sue trasmissioni. Insomma, ci sarà sicuramente tanto da fare. Signorini è già al lavoro e chissà se confermerà o meno la versione Nip del GF.