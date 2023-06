GF 8, si lavora a una riconferma per Sonia Bruganelli

Gli autori e Alfonso Signorini sono a lavoro per preparare al meglio la prossima edizione del “Grande Fratello“, in cui non mancheranno delle novità succose. Quella più importante è sicuramente al format dedicato ai personaggi “Vip” poiché, come confermato nelle ultime settimane, nella Casa più spiata d’Italia ci saranno numerosi “Nip”.

I provini sarebbero già iniziati per contattare i pochissimi vip che faranno parte nella Casa e, secondo alcuni esperti di gossip, in questa edizione non ci saranno influencer. Difatti Pier Silvio Berlusconi sta cercando di evitare in ogni modo possibile le cadute di stile, con tanto di gaffe clamorose, che possono mettere in cattiva luce la propria rete.

Le ultime novità sul Grande Fratello

Sui possibili concorrenti al momento non ci sono nessuna novità, poiché con l’assenza di veri e propri personaggi famosi le voci in merito a chi farà parte della Casa non girano. L’unico autoinvito è stato rilanciato da Viola Valentino ove la cantante recentemente ha rivelato di essere pronta ad accettare una eventuale proposta nel caso però di prendere parte a un cast formato solamente da personaggi non famosi.

Sugli opinionisti invece pare essere certa la conferma di Orietta Berti, blindatissima soprattutto per via del suo contratto biennale firmato la scorsa edizione. Su Sonia Bruganelli ci stanno ancora lavorando ma, come rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, non è escluso che alla fine venga riconfermata l’ex moglie di Paolo Bonolis.

“È stata riconfermata Orietta Berti ma la bella notizia è che forse ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli“ ha affermato Amedeo Venza sui social come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” dove poi viene aggiunto: “Stanno tentando in tutti i modi di averla ancora come opinionista del Grande Fratello”.

Nessuna promozione, neanche in caso di addio di Sonia Bruganelli, per Giulia Salemi. L’ex concorrente di “Pechino Express”, salvo clamorosi colpi di scena, ritornerà nuovamente negli studi del “GF” con il ruolo di esperta social per leggere il tweet ai concorrenti in casa.