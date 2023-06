GF 8, nel cast non ci saranno influencer, solo pochi personaggi noti: le ultime notizie

I lavori per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta nuovamente da Alfonso Signorini, sono già iniziati. Infatti il conduttore, insieme a Mediaset, si sarebbe già messo a lavoro per cercare i primi personaggi da chiamare per convincerli a prendere parte al programma in onda su Canale 5.

Intanto Alessandro Rosica, conosciuto come “Investigatore Social” e spesso ospite di “Mattino Cinque” per parlare di notizie inerenti al gossip e reality show, ha snocciato le prime informazioni sul “Grande Fratello”. Viene confermato come il cast sarà composto da pochi personaggi famosi e molti saranno sconosciuti, mentre Mediaset avrebbe messo un vero e proprio veto nel chiamare le influencer.

Le prime indiscrezioni sul cast del “Grande Fratello”

“Grande Fratello. Sarà rivoluzione” si legge sul profilo Twitter di Alessandro Rosica in cui poi viene lanciata la prima notizia importante: “Infatti questo sarà un GF Nip, con aggiunta di qualche vip ‘forte’ Alfonso sembra aver deciso, niente influencer quest’anno al GF, il motivo? Arriva direttamente dall’alto”.

Successivamente viene spiegato l’identikit ricercato dalla rete e da Signorini per formare il cast del “GF”: “Dunque si ricercano nip ‘sconosciuti/semi sconosciuti’ e solo 4/6 vip ‘forti’ la durata dovrebbe essere di circa 4 mesi, con opzione di continuare un altro mese. Non si sa ancora nulla di Opinionisti e concorrenti, se non le solite chiacchiere da bar”.

Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza invece due donne, piuttosto importanti e amati dal pubblico, avrebbero rifiutato di prendere parte al programma: “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato l’invito.! Di chi si tratta? Ve lo dirò più in là”.

Invece negli ultimi giorni è arrivata una vera e propria candidatura da parte di Viola Valentino. La cantante, che ha annunciato di aver trovato un fidanzato di 34 anni più giovane di lei, ammette di essere pronta a partecipare al “Grande Fratello” ma alla condizione di essere in un cast composto quasi esclusivamente da concorrenti “Nip”.