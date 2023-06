GF 8, Loredana Lecciso contattata da Alfonso Signorini: la sua decisione

Più volte in passato Alfonso Signorini ha tentato di convincere Loredana Lecciso a prendere parte al Grande Fratello Vip, reality show onda su Canale 5. La compagna di Al Bano Carrisi, nonostante sia molto amica del direttore del settimanale “Chi Magazine”, ha però sempre rifiutato la proposta da parte di Mediaset.

Nonostante ci sia una stretta in merito ai concorrenti vip che prenderanno parte al Grande Fratello Vip, pare che Signorini abbia contattato nuovamente la Lecciso. A rivelarlo è la diretta interessata in una recente intervista al settimanale “Visto“, diretto da Carlo Faricciotti, in cui afferma di aver già dato una risposta al conduttore.

“Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip” ha affermato con decisione la Lecciso come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” per poi rivelare che, nonostante la stima che prova per i confronti di Alfonso, ha deciso di declinare nuovamente: “Seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”.

Alfonso Signorini comunque sta già lavorando duramente per formare il cast e, dopo le voci su un possibile ingresso della giornalista Annalisa Chirico, il conduttore ha rivelato a Turchese Baracchi di aver già fatto alcuni provini ad alcuni personaggi non famosi: “Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: ‘ma chi è questo?’. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower”.

“Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip“, conclude Signorini. Oltre a trovare i concorrenti per il Grande Fratello 8, in casa Mediaset si sta lavorando anche per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti, poiché sembra che le due opinioniste non siano state confermate per la nuova edizione.