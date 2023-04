Gerry Scotti, clamoroso: addio a Mediaset? La frase che fa tremare Cologno Monzese

Alcuni volti sono accostati indissolubilmente alla rete che li ha ospitati durante la maggior parte della loro carriera, uno di questi è senza dubbio quello di Gerry Scotti, pilastro di Mediaset e punta di diamante del preserale di Canale 5. L’istrionico conduttore ha dimostrato durante la sua sfavillante carriera, di riuscire a rinnovarsi e a portare al successo anche format innovativi, uno su tutti “Caduta Libera” diventato un appuntamento tanto atteso dai telespettatori di Canale 5.

In queste ore, però, si sta insinuando il dubbio che questo suo sodalizio abbia le ore contate: tutto è nato da una frase che lui stesso ha pronunciato durante una puntata de “La TV dei 100 e uno” e che ha fatto tremare i dirigenti di Viale Europa. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Gerry Scotti, probabile addio a Mediaset

Ecco che durante l’apparizione di Gerry Scotti a “La TV dei 100 e uno”, un bambino ha chiesto al simpatico conduttore se avesse mai pensato di trasferirsi in Rai. E’ stata proprio la risposta di Gerry a lasciare basiti: “Leggi nel futuro…” ha risposto il conduttore de “Lo Show dei Record” facendo intendere che la possibilità di traslocare in Rai non sarebbe poi così assurda e remota.

In molti si sono chiesti cosa potesse portare Scotti a desiderare questo cambiamento. La risposta è da ricercarsi nel sogno del cassetto che ha da anni e cioè di condurre un programma tutto suo in giro per l’Italia alla scoperta di tradizioni culinarie e di ottimi vini. Ricordiamo che Gerry Scotti ha iniziato una collaborazione dal 2016 con le cantine Giorgi, nell’Oltrepò Pavese, dove ha messo la sua firma in una linea di vini.

Inoltre non va dimenticato il desiderio che ha da sempre di condurre il Festival di Sanremo, considerando anche il suo trascorso nel mondo della musica dove ha iniziato come voce di Radio Deejay. Insomma, staremo a vedere se avverrà o meno il colpo di scena.