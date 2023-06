"Galline in fuga: l’alba dei Nugget", annunciata la data di uscita su Netflix

La notizia di un sequel del famoso film d’animazione Galline in Fuga non è una novità, già lo scorso anno la piattaforma statunitense aveva fatto sapere che il sequel era in lavorazione ma, a distanza di 12 mesi, fa sapere anche quale sarà la data di pubblicazione, ovvero, il 15 dicembre. Il film debutterà, quindi, in streaming questo dicembre e anche se l’attesa sembra essere eterna, in realtà, considerando che sono passati ben ventitré anni dall’uscita del primo film, in confronto 6 mesi non sembrano poi così tanti.

Il titolo del sequel è Galline in fuga: L’alba dei Nugget, che riprenderà la storia esattamente dalla fine del primo capitolo. Gaia e Rocky hanno messo su famiglia e hanno avuto una figlia che hanno chiamato Molly. Eppure, la povera Gaia dovrà nuovamente lottare contro una nuova minaccia e si ritroverà ad entrare nel pollaio da cui era fuggita non con poca fatica.

Ritornano, quindi, le galline e gli altri animali della fattoria, che dopo esser fuggiti dalla temibili signora Tweedy, si possono finalmente riposare (e anche meritatamente). Ma la pace durerà molto poco. Galline in fuga uscì nel lontano 2000 e all’epoca il budget di 45 milioni fu ricompensato con incassi da capogiro: ben 220 milioni circa in tutto il mondo. Il successo fu tale che ancora oggi viene considerato un punto di riferimento essenziale per l’animazione moderna e contemporanea, nonostante i tempi e i modi di produrre film d’animazione siano fortemente cambiati.

Il parere della critica fu più che positiva ottenendo un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Il secondo capitolo dovrà essere in grado di reggere il peso del successo del primo film e dar vita ad un secondo capolavoro. Galline in fuga 2 nasce dalla collaborazione tra Netflix ed Aardman Animations, storico studio d’animazione che si concentra in particolr modo su progetti in stop-motion.

Inoltre, è prevista anche la realizzazione di un nuovo lungometraggio dedicato a Wallace & Gromit. Alla sceneggiatura ci sono Karey Kirkpatrick in collaborazione con John O’Farrell e Rachel Tunnard, mentre alla regia c’è Sam Fell. Non resta che aspettare il rilascio del trailer ufficiale.