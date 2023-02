Festival di Sanremo, trionfa Marco Mengoni: "Vittoria dedicata a tutte le donne"

Ascolta questo articolo

I pronostici della vigilia vengono rispettati e Marco Mengoni con il brano “Due vite” vince la settantatreesima edizione del “Festival di Sanremo“, la kermesse condotta da Amadeus e Gianni Morandi. Sopresa Lazza che ha scalato la classifica, aggiudicandosi il secondo posto, mentre si posiziona nel gradino più basso Mr Rain.

In lacrime Marco Mengoni ha voluto fare una dedica speciale: “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco. Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival”.

Il percorso di Marco Mengoni a Sanremo 2023

Sin dalla primissima puntata la vittoria di Marco Mengoni non sembrava essere messa in dubbio, arrivando sempre in cima delle classifiche sia per la giuria demoscopica, rappresentata da un campione di persone, selezionato da dalla Noto Sondaggi, un Istituto demoscopico specializzato nel settore dei sondaggi d’opinione, politici, elettorali e delle ricerche di mercato, che per le preferenze del pubblico da casa.

L’unico rivale di Mengoni sembrava essere Ultimo poichè quest’ultimo è stato sempre appoggiato dalla sua enorme schiera dei fan classificandosi in seconda posizione nella classifica generale durante la quarta serata, nonostante la giuria demoscopica l’aveva praticamente bocciato. Nell’ultima serata però l’artista crolla ed esce addirittura dal podio, venendo scavalcato da Lazza (che rimane fermo sul podio dopo il sesto posto nella serata delle cover) e Mr Rain (acclamato sin da subito da critica e pubblico con il brano ‘Supereroi’ cantato insieme a un coro di bambini.

Per Marco Mengoni ora si aprono le porte dell’Eurovision Song Contest, salvo clamorosi rifiuti da parte dell’artista, che si terranno presso la Liverpool Arena di Liverpool, in Inghilterra, dal 9 al 13 maggio. Dal 17 giugno invece partirà il suo nuovo tour, con la data d’esordio a Bibione per poi passare da Padova, Salerno, Bari, Bologna, Torino e infine il San Siro di Milano l’8 luglio.