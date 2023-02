Festival di Sanremo, Gianluca Grignani interrompe la sua esibizione: "Se c’è un problema ci si ferma"

Ascolta questo articolo

La settantatreesima edizione del “Festival di Sanremo“, condotta dal duo Amadeus e Gianni Morandi su Rai 1, sta andando a gonfie vele. Le prime due puntate della kermesse sanremese hanno registrato degli ascolti sopra ogni più rosea aspettative, con la prima diretta che tiene incollati 10.757,000 milioni di telespettatori con uno share del 62,4%, mentre la seconda arriva a 10.545.000 milioni di spettatori con il 62,3% di share.

Un risultato incredibile ottenuto grazie all’abilità di Amadeus nell’essere riuscito a chiamare dei cantanti molto amati dal pubblico da casa, come Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia, solamente per citarne alcuni. Questa edizione però verrà ricordata anche per la presenza di Gianluca Grignani, in cui sta mostrando tutta la sua maturità artistica dopo i problemi di alcol e droga che hanno caratterizzato un po’ la sua carriera.

Lo show di Gianluca Grignani

La vera star della terza puntata è proprio Gianluca Grignani. Infatti, durante l’esibizione del brano “Quando ti manca il fiato”, una bellissima dedica al padre, l’artista ha improvvisamente fermato il brano ammettendo di aver commesso un piccolo problema tecnico.

“Scusate… scusate… scusate” ha affermato Grignani con le mani alzati per poi aggiungere: “A cinquant’anni ho imparato come si fa, a 20 non lo avrei saputo. Mi sono fatto abbassare troppo la voce dall’ottimo fonico di palco e non la sento più in cuffia, A cinquant’anni ho imparato come si fa, se c’è un problema ci si ferma”.

Amadeus gli dà la possibilità di esibirsi nuovamente, con il pubblico che apprezza il gesto di Grignani applaudendo il suo coraggio. Tra l’altro, alla fine della sua seconda esibizione si toglie la giacca e, mettendosi di spalle, mostra la scritta “No war” che campeggia sulla sua camicia.

Sui social network, con un breve video, Gianluca commenta la sua esibizione: “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.