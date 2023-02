Festival di Sanremo: Fiorello ci sarà, in un ruolo totalmente inedito

Ascolta questo articolo

Alla fine Rosario Fiorello farà parte anche di questa nuova edizione del “Festival di Sanremo”, anche se in una modalità totalmente nuova. Infatti il comico siciliano, durante l’ultimo TG1 con la presenza del suo amico Amadeus, hanno annunciato delle novità piuttosto importanti per la kermesse sanremese.

Infatti quest’anno Fiorello condurrà il “Dopofestival“, la storica trasmissione in onda alla fine delle serate della kermesse conosciuta per le interviste agli artisti in gare e discussioni sui principali argomenti legati alla diretta sanremese con opinionisti, musicisti e la presenza degli ospiti in studio.

L’annuncio di Rosario Fiorello e Amadeus

Il primo annuncio viene fatto da Amadeus, in cui inizialmente annuncia uno scoop importante per il “Festival di Sanremo”: “Adesso le novità sono sempre più incalzanti, perché mancano pochi giorni all’inizio del festival. Voglio condividere quella di questa sera con un amico di Sanremo, del festival, vostro e mio”.

Interviene poi in collegamento telefonico Fiorello che, con la sua solita ironia, annuncia la conduzione del suo “Dopofestival”: “Oggi tu non avevi nessun annuncio da fare e quindi ci ho pensato io. Questo è un annuncio un po’ strano. Tutto nasce dal mio amore per il Festival, e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino non avrei potuto vederlo. Così ho pensato: ‘Come avrei potuto fare per vedere il ‘Festival?’ e la mia idea è quello di fare ‘Viva Rai 2‘ subito dopo la puntata del ‘Festival di Sanremo‘. La trasmissione si intitolerà ‘Viva Rai2! …Viva Sanremo! Di notte” e infine ironizza sul caso legato ad “Amici di Maria De Filippi”: “Quando dormo? Io niente, uso la noce moscata“.

Con questo annuncio viene quindi confermato il ritorno del “Dopofestival” dopo 3 anni di assenza. Infatti l’ultima edizione, condotta da Nicola Savino insieme alle presenze fisse di M¥SS KETA, i Gemelli di Guidonia, Valerio Lundini e Eddy Anselmi, è andata in onda nel 2020.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli su “Viva Rai2! …Viva Sanremo!”, ma quasi sicuramente ci saranno i volti noti del varietà come Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Enrico Cremonesi, Ruggiero Del Vecchio e il cast composto dai cantanti e dai ballerini. In collegamento invece ci sarà l’inviato della kermesse sanremese, cioè il tiktoker Gabriele Vagnato, e le quattro puntate in onda nella notte di Rai 1 verranno poi mandate in replica alle 7:15 su Rai 2.

Una novità importante è che nella puntata finale del “Festival di Sanremo” il suo “Viva Rai2!” non andrà in onda. Al momento non è stato svelato il motivo dietro a questa decisione ma, la speranza di molti, resta quello di vedere lo showman siciliano calcare il palco del teatro Ariston.