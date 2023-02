Festival di Sanremo, Fedez mostra la foto di Galeazzo Bignami vestito da nazista e ricorda Gianluca Vialli

Ascolta questo articolo

Fedez non è mai banale nei suoi interventi e lo ha dimsotrato anche durante la seconda diretta del “Festival di Sanremo“, la kermesse condotta da Amadeus e Gianni Morandi su Rai 1. Il secondo grande protagonista dalla Costa Smeralda è quindi il marito di Chiara Ferragni che, per la prima volta, presenza il brano “Problemi con tutti“.

Nei pochi versi cantati in questa circostanza Fedez tocca gli ultimi argomenti che hanno caraterizzato la sua vita, passando dal tumore alle numerose battaglie legali contro il Codacons (l’ultima a causa del Concerto del Primo Maggio). E non si fa mancare un ricordo a Gianluca Vialli, ove l’artista sui social aveva lasciato un messaggio toccante dopo la sua scomparsa a causa del tumore neuroendocrino al pancreas.

Il testo del brano di Fedez

L’attacco più pesante è sicuramente dedicato a Galeazzo Bignami, ove ha mostrato una sua foto vestito da nazista, per poi strapparla in segno di protesta. Precisamente si tratta di uno scatto risalente al 2005, quando l’attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si fece fotografare con una divisa nazista in occasione del suo addio al celibato.

Lancia poi una piccola frecciatina al Codacons, l’associazione che negli ultimi anni ha denunciato più volte l’artista e la moglie Chiara Ferragni: “Ciao Codacons guarda come mi diverto!”, prendendo così spunto dal celebre brano di Jovanotti “Ciao mamma” presente nell’album “Giovani Jovanotti”.

In una strofa ha poi voluto ricordare il suo amico Gianluca Vialli, l’ex giocatore di Juve e Sampdoria, con cui sono stati in contatto sui social prima della morte dell’attaccante: “Gianluca sono qui per te“ esclama il cantante in maniera visibilmente emozionata.

Si tratta sicuramente di una esibizione che farà discutere ma Fedez, con maturità, si è preso la responsabilità del suo brano citando tra l’altro anche Roberto Benigni: “Per riprendere l’articolo 21 della costituzione voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto. Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità”.