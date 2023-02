Festival di Sanremo, Fedez attacca Anna Oxa: "È stata molto maleducata, deve avere rispetto per le persone che lavorano"

Ascolta questo articolo

Le critiche ad Anna Oxa, una delle concorrente della 73esima edizione del “Festival di Sanremo“, non accennano a placarsi. Nei giorni scorsi l’artista infatti è stata al centro di una forte polemica a causa di una presunta lite, poi smentita dall’ufficio stampa di Rai 1, con Madame in cui sarebbero volati dei bicchieri d’acqua.

La Oxa intanto, insieme alla sua rappresentante legale, Milly Milano, sta continuando a proseguire la sua battaglia contro i giornalisti che starebbero diffamando: “La signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa”. Intanto, prima della sua seconda esibizione, si è fatta immortalare insieme alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia, seppur i motivi sono ancora oggi del tutto sconosciuti.

Gli attacchi di Fedez nei confronti di Anna Oxa

Durante una diretta su Instagram Fedez, protagonista sia di un fuori onda in cui ha lanciato una dura frecciatina a Galeazzo Bignami ove strappa una sua foto vestito da nazista che per il suo featuring con gli Articolo 31 durante la serata delle cover, ha lanciato un attacco piuttosto pesante nei confronti della Oxa.

“È stata veramente maleducata. Avrei voluto dirle qualcosa, poi l’ho vista e ho lasciato perdere” ha rivelato Fedez durante la sua diretta Instagram con la pagina “Trash Italiano” per poi aggiungere: “C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. È stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”.

Bacchettato dalla moglie Chiara Ferragni sempre su Instagram, nel corso della diretta Fedez ci tiene ad affermare di non voler fare nessun tipo di polemica ma ha voluto dire semplicemente come sono andati i fatti.