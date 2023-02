Festival di Sanremo, Blanco prende a calci i fiori sul palco e viene fischiato dalla sala

Ascolta questo articolo

Si registra il primo fuori programma al “Festival di Sanremo“. Il tutto nasce durante l’esibizione di Blanco, ospite della prima serata della kermesse sanremese, che a metà esibizione comincia a distruggere gli arredi floreali presenti sul palco del teatro Ariston.

Poco dopo la mezzanotte, l’artista si esibisce sul palco iniziando a cantare “L’Isola delle Rose“, la canzone ha un ritmo forte e dinamico, ma improvvisamente Blanco inizia ad avere un’espressione strana in volto e prova in ogni modo di comunicare con la regia.

I fischi ricevuti da Blanco dopo l’esibizione

Blanco fa poi capire chiaramente all’orchesta e ai musicisti di non riuscire a sentire la sua voce in auricolare. Preso da un momento di rabbia, il cantante comincia a spaccare ciò che trova davanti, tra cui i fiori e le attrezzature, mentre la band sul palco continua a suonare come se nulla stesse succedendo dinanzi a loro.

“Non mi sentivo in cuffia” ha affermato Blanco mentre veniva fischiato dal pubblico del Festival per poi aggiungere: “Mi sono divertito lo stesso”. Gianni Morandi prende immediatamente la scopa per provare a puire il disastro combinato dal cantante sul palco mentre Amadeus, dopo aver proposto al giovane di esibirsi nuovamente, ha voluto ironizzarci sopra: “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo una cosa così… Quando c’è stato il fatto di Bugo e Morgan almeno è entrato Fiorello. Gianni ora sta calmando Blanco”.

Ovviamente i social si sono immediatamente e anche tanti personaggi famosi hanno voluto dire la loro. Il comico Leonardo Pieraccioni, con un breve video, ha ironizzato in merito: “Blanco senti, ho da potare una siepe, se tu puoi venire domani mattina che si è fatto male il giardiniere. Vieni a potare, puoi farlo anche a mani nude” mentre Selvaggia Lucarelli prova a prendere le sue difese: “Blanco fischiato come me a Ballando eroe della serata”.