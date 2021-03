Festival di Sanremo 2021, vincono i Måneskin

I Måneskin, con il 53.5% del televoto, vincono la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus e Rosario Fiorello, con il brano “Zitti e buoni“. Commozione quasi incontenibile per il frontman della band Damiano, che scoppia immediatamente a piangere sul palco insieme agli altri componenti del gruppo.

Dal pubblico da casa è stata molto apprezzata anche la cover della terza serata di “Amandoti“, brano dei CCCP – Fedeli alla linea, considerato tra i gruppi punk più importanti e influenti nell’Italia degli anni ottanta, cantata insieme all’ospite Manuel Agnelli.

La loro vittoria è arrivata un po’ a sorpresa, siccome i Måneskin nella quarta diretta si sono classificati in quinta posizione, dietro a Ermal Meta, Willie Peyote, Arisa e Annalisa. Gli altri due finalisti sono Fedez con Francesca Michielin (partiti dall’undicesimo posto della penultima puntata) e proprio Ermal Meta.

Uno dei primi a esultare per questa vittoria del gruppo è Paolo Giordano, famoso giornalista conosciuto soprattutto per aver lavorato in svariati ruoli al Festival negli anni scorsi: “Quando c’è crisi, si alza sempre il volume. Per chi c’era, i Maneskin non sono una novità. Ma che un pezzo così vinca Sanremo è la chiusa perfetta di un Festival anomalo”.

Gli altri premi della serata

Come per l’anno scorso, in cui Sky ha anticipato la vittoria di Diodato con il brano “Fai rumore”, anche in questa edizione c’è un caso spoiler. Infatti un’agenzia di stampa, di cui non si conosce ancora la testata, ha spoilerato il nome di Willie Peyote come vincitore del premio della critica (voce poi confermata da Amadeus alcuni minuti dopo).

La coppia formata da Colapesce e Dimartino vincono il premio Lucio Dalla, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Madame, il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione assegnato dai musicisti dell’orchestra viene invece dato a Ermal Meta.