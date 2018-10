Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip: per entrare una sera nella Casa incasserà una cifra vergognosa

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 3 Alfonso Signorini ha confermato l’indiscrezione, il reality questa settimana andrà in onda anche di giovedì, giusto per consentire a Fabrizio Corona di varcare la porta rossa ed affrontare Silvia Provvedi. L’ex re dei paparazzi, in alcune interviste di qualche settimana fa, aveva confessato di non avere mai amato la Donatella, adesso, sotto lauta ricompensa, è pronto a rivelare i suoi reali sentimenti alla donna.

La puntata di ieri sera, all’insegna del caos, ha visto concorrenti andarsene ed altri subentrare, in un logica quasi disperata: il cast del Grande Fratello Vip 3, debole e decisamente scialbo, ha costretto gli autori a improbabili colpi di scena. La produzione ha cercato di montare casi, costruire coppie, ha tentato angosciosamente di generare dinamiche interessanti capaci di attrarre come il miele gli spettatori. Ma niente calma piatta, la storia fra Monte e la Salemi non decolla, non esiste, ed abbiamo assistito alla solita stanca ripetizione di concetti visti.

Durante la diretta Eleonora Giorgi è stata eliminata, uscita sconfitta da un testa a testa con la Marchesa, abbiamo subito la finta uscita di scena di Lory Del Santo, spedita nella suite in compagnia di Lisa Fusco, riciclata per l’occasione. L’unico momento di verità Francesco Monte iracondo contro tutto e tutti e, in particolar modo, con Alfonso Signorini e per il montaggio dei video dei confessionali. Tre nuovi vip son entrati in gara: Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber.

Fabrizio Corona e il suo cachet

L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, per entrare nella Casa incasserà 40 mila euro: “Sembra che per portare a casa questo ‘colpaccio’, la produzione abbia messo sul piatto un’allettante proposta a 4 zeri. Ci risulta, ma ci auguriamo vivamente di sbagliarci, che per Corona sia pronto un assegno di 40.000 euro per prendere parte alla puntata di giovedì prossimo”.

Sui social il cordoglio per una trasmissione defunta pare unanime, la barca affonda e oramai pare irrecuperabile. “Allora che giovedì entri “a sorpresa”Corona nella casa può interessarmi come mangiare un ghiacciolo sulla neve, quindi ANCHE NO GRAZIE ” ha cinguettato lapidario più di un utente.