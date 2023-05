Fabio Fazio passa a Discovery, le frecciate di Fiorello e Littizzetto alla Rai

La notizia era nell’aria già da un pò e solo domenica 14 maggio ha trovato l’ufficialità: dopo 40 anni Fabio Fazio lascia la Rai. La rivoluzione in atto a viale Mazzini ha colpito il conduttore, a cui non è stato rinnovato il contratto. Contestualmente è stato annunciato il suo passaggio a Warner Bros. Discovery sul Canale 9, con un accordo di quattro anni a partire dal prossimo autunno.

L’addio di un nome come quello di Fazio, dopo 40 anni di onorato servizio, inevitabilmente fa rumore e scatena polemiche. In molti si sono già espressi in merito, due su tutti: Luciana Littizzetto e Fiorello. Quest’ultimo, durante la messa in onda di “Viva Rai 2”, ha lanciato una stoccata proprio alla Rai. “Ah, c’è uno bravo? E perché non lo mandiamo a casa?“, la solita ironia del conduttore.

Durante l’ultima messa in onda di “Che tempo che fa”, invece, la Littizzetto è stata protagonista di un monologo tanto atteso, in cui ha canticchiato “Ciao ciao”, brano della Rappresentante di Lista e un liberatorio gesto del “vaffa”. Luciana da anni forma un sodalizio importante con Fazio, difatti anche lei lascia la Rai per seguire il suo amico e collega nella nuova avventura.

Insomma, frecciate decise quelle lanciate da Fiorello e Littizzetto a indirizzo dei vertici del Cda Rai. Non sono poi mancate le parole dello stesso Fazio, il quale si è espresso proprio a “Che tempo che fa”, sua creatura. Il conduttore ha salutato il suo pubblico e ringraziato tutti, ammettendo che il suo lavoro proseguirà altrove, su Canale 9, appunto.

Nessuna polemica creata, ma solo tanta compostezza, educazione e pacatezza, tutte caratteristiche queste che hanno segnato i suoi 40 anni alle dipendenze di viale Mazzini. Fazio non è l’unico ad essere stato coinvolto dalla rivoluzione in casa Rai. Sempre più insistenti si fanno le voci di un Amadeus demansionato al prossimo Festival di Sanremo.