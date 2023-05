Fabio Fazio approda a Discovery, deciso anche il futuro della Littizzetto

La notizia era nell’aria già da un pò e solo adesso trova conferma: Fabio Fazio lascia ufficialmente la Rai e approda su Canale 9. Il conduttore passa a Warner Bros. Discovery dove ha un accordo quadriennale. A darne ufficialità è una nota della stessa società, la quale afferma che Fazio sarà sul piccolo schermo già dal prossimo autunno. Non si sa ancora in quale programma lo vedremo.

Nelle prossime settimane, come spiega la società “saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale“. Una domanda però sorge spontanea: Dopo circa 40 anni passati in Rai, come l’ha presa il conduttore?

“È andata così“, si è limitato a dire, ringraziando poi l’azienda di viale Mazzini. In Rai Fazio è nato e cresciuto. Un sodalizio durato 40 anni che è giunto al suo epilogo finale, con il contratto non rinnovato a Fabio. Il nuovo governo sta cambiando tutto a viale Mazzini e proprio Fazio, era stato messo nel mirino. Non mancano coloro i quali ipotizzano che dietro l’addio del conduttore ci sia lo zampino di Matteo Salvini.

Difatti il politico non ha mai nascosto la sua antipatia per Fazio. Tanti, tantissimi i volti noti nazionali e internazionali intervistati dal conduttore, il tutto avvenuto sempre in Rai. Nel 2020 aveva affermato: “No non dico mai ‘Rai’. Per me non è un’azienda, la Rai è parte della mia genetica“. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Fabio all’azienda di viale Mazzini, un amore durato 40 anni e che oggi finisce qui.

Sicuramente il dispiacere è tanto, da parte del conduttore e chissà se magari un giorno le cose potrebbero tornare al loro posto. Se un giorno lo rivedremo di nuovo sulla rete principale. Con Fazio che va via dalla Rai, due restano le questioni importanti: la sua compagna d’avventure, Luciana Littizzetto e la sua creatura, “Che tempo che fa“.

La coppia Fazio-Littizzetto è inseparabile, per cui Luciana lo seguirà su Canale 9. Anche lei, dopo anni, lascia la Rai. Con ogni probabilità Fabio si porterà dietro anche il suo programma, “Che tempo che fa”, che dovrebbe cambiare nome. E non è finita qui, tutto il gruppo di lavoro accompagnerà Fazio in questa nuova avventura.

Insomma, una vera e propria rivoluzione a viale Mazzini. E Per un conduttore che va, potrebbe essercene un altro che torna: Massimo Giletti. Si vocifera che il sogno della Meloni sia proprio quello di riportare Giletti all’ovile. Un vero e proprio valzer ha preso il via, con il primo pezzo del puzzle già incastrato. L’unica notizia certa, al momento, è l’addio di Fabio Fazio alla Rai.