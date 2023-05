Elisa di Rivombrosa, nuova stagione in arrivo

Tutti ricorderanno “Elisa di Rivombrosa“, la fortunata serie tv in costume e diretta da Cinzia TH Torrini in onda nei primi anni 2000. Sono andate in onda tre stagioni, con la prima che ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori, raggiungendo picchi di share pari a una finale dei mondiali di calcio. I protagonisti, impersonati dagli attori Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, hanno appassionato il pubblico.

Dopo le prime due stagioni, qualche anno dopo è andata in onda la terza dal titolo “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“. Appassionò meno gli spettatori, tanto che fu interrotta così. Ebbene, adesso per i fan della fiction c’è una novità importante: “Elisa di Rivombrosa” torna con una nuova stagione. Secondo quanto riporta TorinoCronaca, 12 nuovi episodi sarebbero pronti per essere girati.

La serie non andrà però in onda su Canale 5, abbandonando di fatto Mediaset. Sembrerebbe che sia fortemente voluta dalla Rai, con Netflix e Prime Video che restano alla finestra. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un sequel de “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Il cast sarebbe totalmente rivoluzionato, con nuovi attori pronti a interpretare protagonisti e co-protagonisti.

Vittoria Puccini sembrerebbe esserci in qualche flashback, dunque con una presenza molto limitata. Al momento si è parlato di nomi quali Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone. Ovviamente nulla di certo. Tra le possibili location qualche rumors è emerso, ma anche in questo caso si tratta di supposizioni.

Insomma, una delle fiction che hanno segnato la storia della televisione italiana sta per tornare sul piccolo schermo. Amori, passioni, intrighi, tutti elementi questi che hanno caratterizzato le prime tre stagioni e che sicuramente animeranno la quarta. Al momento si tratta solo di indiscrezioni. Non resta dunque che attendere l’eventuale conferma e svelare i primi dettagli.