Domenica Live, Mercedesz Henger parla del padre Riccardo Schicchi e di Eva Henger

Nella giornata dell’1 dicembre è andato in onda una nuova puntata di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti della giornata abbiamo ritrovato Mercedesz Henger, che ritorna nuovamente sulla questione del padre Riccardo Schicchi.

Oltre a parlare di questo argomento tanto chiacchierato negli ultimi giorni, Mercedesz risponde anche alle critiche dette dalla mamma Eva sul suo profilo Instagram. Secondo l’ex attrice a luci rosse la figlia avrebbe, parlando di questa vicenda pubblicamente, ucciso il padre per la seconda volta, oltre ad averlo derubato del ruolo di genitore.

Le parole di Mercedesz Henger a “Domenica Live”

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” dichiara che questa notizia non avrebbe voluto uscisse mai. Infatti, anche quando aveva firmato il suo contratto con il reality show ambientato in Honduras, si era giustificata dichiarando di firmare con un altro cognome perché usava quello ungherese. Proprio per questo motivo svela di aver mentito solamente a fin di bene, con l’obbiettivo di onorare la memoria del papà.

Successivamente Barbara D’Urso fa ascoltare all’ospite le dure parole di Eva Henger: “Tu hai ucciso per la seconda volta tuo padre”. Mercedesz in merito dichiara: “È una cosa che non direi neanche al mio peggior nemico, figuriamoci a mia figlia. Avevo tanta di quella rabbia dentro. Non ho mai parlato male di mio padre e mai di mia madre. Ho sempre portato il rispetto che ritengo in famiglia bisogna portare l’un l’altro”.

Le viene mostrato anche un piccolo video dedicato alla memoria del padre Riccardo. Qui Mercedesz si lascia andare a un lungo sfogo: “Volevo così tanto far passare un messaggio bello, volevo che la nostra storia non fosse raccontata da qualcun altro, non volevo rischiare questa cosa”. La giovane infatti non accetta che questa situazione stia diventando una faida tra lei e la mamma.