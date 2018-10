Domenica Live, Marco Carta parla dell’intervento subito questa estate: "Sono stato operato di diverticolite"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Fortunatamente Marco Carta sta bene e l'operazione gli ha letteralmente salvato la vita. Ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live il vincitore di Amici ha voluto spiegare per filo e per segno come i medici si sono accorti di questa emorragia adoperandosi subito per operarlo urgentemente. Logico che ora Marco dovrà rimanere sotto controllo medico ma l'importante è che tutto si sia risolto per il meglio.