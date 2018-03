Domenica Live: Lorenzo Crespi chiede aiuto alla D’Urso ma i social lo attaccano

Nella puntata di oggi 25 marzo 2018 di Domenica Live, il programma di Barbara D’Urso, Lorenzo Crespi ha fatto una proposta alla conduttrice chiedendo di poter partecipare al Grande Fratello. La domanda pero’ pare essere stata fatta al rientro dalla pubblicità e non in diretta dunque Crespi era convinto di non essere sentito da nessuno.

Lorenzo accortosi di avere il microfono aperto, ha cercato di rimediare in tutti i modi mentre l’imbarazzata conduttrice Barbara ha fatto finta di nulla chiedendo solo all’attore a cosa si stesse riferendo. Alla fine dunque, Crespi, non ha potuto fare a meno di domandare apertamente di partecipare al reality visto che ormai sappiamo ufficialmente che a condurlo sara’ proprio Carmelita D’Urso.

Lorenzo Crespi chiede alla D’Urso di poter partecipare al GF

“Ma da concorrente?” ha chiesto allora Barbara visibilmente stupita da quanto appena successo, ma Crespi invece, ha lasciato intendere che a lui piacerebbe molto fare l’opinionista anche perché a causa della sua malattia non potrebbe partecipare come concorrente. Inutile dire che sui social subito sono insorti gli utenti che, in maniera non molto gentile, hanno attaccato l’attore.

“Sta male, sta per morire e intanto #Crespi vuole fare l’inviato del Grande Fratello con la signora D’Urso. #domenicalive”, ma l’ultima parola spetta alla D’Urso che per il momento non ha voluto esprimersi. Crespi ha continuato rimarcando il fatto che da parecchio tempo manca dal mondo dello spettacolo e questo perché c’è della gente che vuole che lui sparisca.

“Ricevo ancora minacce. Mi hanno mandato due colpi di pistola, non mi spavento più. Io mi sento al sicuro perché non ho affetti, c’è mamma ma sanno che è al di fuori di tutto, anche quando mi incappucciavo e mi fingevo delle forze dell’ordine per aiutarli“, ha raccontato l’attore che per il momento ha intenzione di traslocare presto, infatti ritornerà a Messina dalla madre la prossima settimana.