Domenica Live, Lisa Fusco delusa per il Grande Fratello Vip: "Il mio sogno si è infranto"

La prima eliminazione di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è Lisa Fusco. Quest’ultima ha ricevuto il 33% dal pubblico di casa, una vera e propria sentenza: basta pensare che al televoto per uscire dal programma c’erano dieci vip.

Lisa Fusco però non ha ancora digerito questa sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. La subrettina in più circostante sognava da tanto tempo di partecipare alla trasmissione ed essere la prima ad uscire è stato un duro colpo per lei. Intervistata da Barbara D’Urso, Lisa Fusco rivela che da quando è ritornata a casa piange tutti i giorni per questa sua eliminazione al GF Vip.

La subrette comunque da Barbara D’Urso continua ad attaccare la fan page dedicata a Giulia De Lellis: “La prima cosa che voglio dire, voglio ringraziare te Barbara e le bimbe che mi hanno mandato a casa. Il mio Grande Fratello inizia qui da Barbara D’Urso, la mia grande sorella. Ho tutti i messaggi, queste cose sono arrivate anche a me. A casa dissi: “Sono preoccupata perché uscirò, ho un precedente con le bimbe (di Giulia De Lellis, ndr). Mi hanno anche minacciato di morte l’anno scorso”.

Come ben ricordano i fan del Grande Fratello Vip, nella scorsa edizione Lisa Fusco pur di difendere il suo amico Cristiano Malgioglio ha attaccato duramente Giulia De Lellis. La subrettina aveva minacciato la fan page dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di denunciarli se avessero continuato ad andare contro il paroliere.

In seguito, Lisa Fusco rivela di essere dispiaciuta soprattutto per suo padre: “Io piango, è un gioco. Piango per mio padre, è sempre stato un mio fan, mi ha sempre sostenuta. Ho deluso mio padre, mi hanno infranto un sogno, mio e di mio papà. Mi aveva portato bene, è da 4 anni che ho tentato di fare il Grande Fratello Vip”.