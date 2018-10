Domenica Live, Jasmine Carrisi per la prima volta in tv: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sorprende tutti

A catalizzare l’attenzione dei telespettatori di “Domenica Live” è stata sicuramente la giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, che con l’assenso di mamma e papà ha rilasciato una lunga intervista a Barbara D’Urso, che con lei ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e del rapporto con i suoi genitori.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso è apparsa oltre che bellissima – supera di gran lunga la bellezza delle sorelle Romina jr e Cristel – anche emozionatissima, anche se sin da subito Barbara d’Urso l’ha messa subito a suo agio partendo con un RVM che ha svelato le sue doti articstiche, degne del celebre papà.

Jasmine Carrisi svela il suo sogno

Una delle prime domande che la conduttrice ha fatto alla giovane Carrisi – che siamo certi rivedremo presto in tb – è stata una curiosità circa la sua infanzia a Cellino San Marco: “I miei genitori non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere “figlia di”” – per poi proseguire dicendo – “la mia infanzia è stata molto divertente e creativa, mi piaceva molto disegnare“.

Poi si è parlato del rapporto con i genitori, e in tal senso Jasmine rivela che Al Bano è sicuramente più severo, anche se la mamma non scherza per quanto riguarda, tanto che la Lecciso è stata soprannominata dai figli con il termine di “Ansia“. Poi la giovane Carrisi ha tenuto a precisare che entrambi i suoi genitori sono tranquilli, anche se con delle regole fisse: “rispettare i patti, essere puntuale e andare bene a scuola“.

Come tanti giovani, anche Jasmine ama dei generi musicali che il celebre papà non segue per niente, ma qual è il suo modello di vita? In tanti si sarebbero aspettati il papà Al Bano, invece con grande dispiacere per i fan del celebre cantante di Cellino San Marco, Jasmine vede come suo modello la professione del nonno, cioè quella del pediatra, perché così ha la possibilità di aiutare gli altri,

Cosa vede nel suo futuro? Completare il liceo linguistico e poi studiare Psicologia all’università. La passione per la musica però l’ha avvicinata sempre di più ad Al Bano che ha addirittura inserito un suo brano nel suo ultimo album: “Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice” – poi ammette – “La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire“.