Domenica Live, Giorgio Manetti ospite da Barbara D’Urso parla di Gemma e svela: "In quel bacio la mia essenza”

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Giorgio Manetti pur non facendo parte più del parterre del trono Over di Uomini e Donne continua a far parlare di se ma soprattutto del suo personaggio. Sinceramente però non capisco perchè ogni volta che rilascia un'intervista deve sempre tirare in ballo Gemma e la sua storia passata con lei. Forse prova ancora qualcosa per lei?