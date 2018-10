Domenica Live, Flavia Vento svela: "Sono piena di debiti, presa in giro dallo Stato italiano"

Flavia Vento ha deciso di intervenire come ospite nel parterre di Domenica Live raccontando di essere piena di debiti a causa di vecchie multe non pagate. Come tanti altri personaggi dello spettacolo in difficoltà economiche sembra dunque che anche Flavia Vento ha voluto mettere in piazza le sue peripezie finanziare dovute appunto a dimenticanze del passato.

“Ho diverse multe non pagate perché in quel momento non le potevo pagare” ha infatti dichiarato Flavia la quale ha anche chiarito di essere sempre stata un’ottima automobilista e di avere con lo Stato Italiano un debito per delle multe che ritiene inopportune. “Perché non le paghi?” ha giustamente chiesto la padrona di casa Barbara D’Urso mentre gli altri ospiti del parterre ascoltavano incuriositi le risposte della showgirl.

“Questa è una multa di 148 euro che è arrivata a 5mila. Vorrei chiedere all’Agenzia delle Entrate come una multa, che ho preso nel 2008, sia arrivata a 5mila euro” ha infatti chiosato la Vento lasciando ancora una volta senza parole Carmelita che ha continuato a chiederle il motivo per il quale non ha pagato queste multe in passato. La showgirl ha risposto ammettendo di avere avuto altri problemi e altre cose di cui occuparsi svelando che il suo debito sarebbe di circa 30mila euro.

“Sì, ma sono multe! Che problema è!” ha continuato la Vento, che oltretutto si è detta presa in giro dallo Stato Italiano mentre gli altri ospiti, divertiti, hanno continuato a scuotere la testa in segno di resa. Oggi Flavia è voluta invece scagliarsi contro i giornalisti che nelle ultime ore hanno tacciato la ragazza di essere caduta in ‘disgrazia’.

“Cari giornalisti non sono in disgrazia! Non sono rovinata e tutti i vostri titoli!. Mi faccio una grande risata non ho pagato delle multe! Stop” ha infatti concluso la showgirl ancora convinta di essere nel giusto. Vedremo dunque come andrà a finire questa storia certo è che sicuramente Carmelita non darà a Flavia il diritto di replica su questa vicenda.