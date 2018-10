Domenica Live, Bobby Solo si commuove grazie alla figlia Veronica

Finalmente Barbara D’Urso ci è riuscita e ha invitato Bobby Solo assieme alla figlia Veronica Satti nella puntata di Domenica Live in onda il 14 ottobre 2018. Un’emozione fortissima soprattutto per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che dopo anni è riuscita nel suo intento di riabbracciare quel padre assente.

E’ stato infatti Bobby a fare il suo ingresso nel parterre di Carmelita dove, visibilmente emozionato, ha raccontato tutto ciò che è accaduto veramente quando ha potuto riabbracciare sua figlia Veronica dopo anni. Il cantante ha anche dichiarato di aver passato degli anni durissimi ma una volta ritrovata sua figlia per lui è stato come togliersi dalla pancia un grande rinoceronte.

Carmelita, felice di essere stata anche lei in parte l’artefice di questa reunion molto difficile, ha voluto mostrare a Bobby tutti gli appelli fatti proprio da Veronica durante le tantissime ospitate nelle sue trasmissioni. Bobby ha svelato alla D’Urso che il suo intento era quello di venire in trasmissione ma che forse durante questi anni qualcuno gli aveva consigliato di non immischiarsi nel tritacarne mediatico.

Barbara ha allora voluto fargli un regalo nella camera delle sorprese allestita come la camera da letto della Satti mentre subito dopo, Veronica ha letto una lettera molto commovente a quel padre tanto desiderato e per fortuna ritrovato. Dopo avergli infatti promesso di non lasciarlo più e di prendersi cura di lui per tutta la vita i due si sono abbracciati per la prima volta in diretta davanti alle telecamere.

“Questa volta è scesa veramente una lacrima sul viso” ha infatti svelato il cantante mentre Barbara D’Urso felicissima per questa famiglia ha mostrato la fiction che Veronica ha realizzato con Domenica Live in cui ha raccontato il loro passato, le gioie e i dolori. Nello studio infine è entrato anche il piccolo Ryan, nato dall’amore tra Bobby e la sua compagna Tracy.