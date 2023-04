Domenica In, Sandra Milo: "Denunciare le violenze non serve a nulla"

Sandra Milo è stata tra le ospiti della puntata del 9 aprile di “Domenica In”. Si è trattato di una puntata speciale per il rotocalco di Rai 1 condotto da Mara Venier, poiché viene trasmesso nella giornata di Pasqua, ma comunque non sono mancati degli ospiti importanti.

Tra le prime a essere intervistate dalla Zia Mara troviamo proprio l’attrice. Sandra proprio nelle ultime settimane ha festeggiato i suoi 90 anni e, rispondendo alle domande della Venier, afferma di sentirsi ancora bene e di essere sempre più sicura di se stessa, poiché non vive la sua età con ansia oppure con i sensi di colpa nei confronti dei figli.

Come riportato testualmente dal sito “TPI“, si parla poi del momento più felice della sua vita: “Il più felice quando nasce un figlio. Il più complicato quando ti toccano i figli. Ho avuto tre maternità complicate. La mia prima figlia, Debora, non era riconosciuta perché adulterina. Il mio primo compagno mi minacciò di non farmi vedere più la piccola. Allo Stato scrissi di fare chiarezza sulla situazione dei bambini all’epoca. Ci fu una riforma sulla famiglie e i figli divennero legittimi”.

Si parla poi della sua vita sentimentale e del suo passato al cinema, in cui afferma di essersi innamorata di Fellini: “Era meraviglioso: i suoi contemporanei non l’hanno capito. Non era cinico, si innamoravano tutti di lui. L’ho amato tanto, eravamo sposati entrambi ma Federico era di tutti. Io ero posseduta dall’amore nei suoi confronti“.

Sandra Milo e le parole sulla violenza subita

Ciò che sta facendo però discutere nella sua intervista è una presunta violenza subita nel 1981 da parte di un uomo, in cui non specifica il suo nome e neanche il tipo di aggressione subita. Mara Venier però non ci sta dietro a questo silenzio, rivelando come sia importante far uscire la verità dietro a questa vicenda nonostante siano passato degli anni.

La risposta dell’attrice però sorprende Mara, poiché dichiara senza giri di parole che per lei è inutile denunciare: “Non serve a nulla denunciare, ma bisogna educare queste persone“ ove poi cita in merito come esempio Caino che non fu punito da Dio.