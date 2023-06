Domenica In, Mara Venier si scusa con la madre di Impagnatiello dopo aver definito suo figlio un "mostro"

Il caso legato a Giulia Tramontano, ucciso dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, è diventata una vera e propria vicenda nazionale e tutti i telegiornali del nostro paese ne stanno discutendo. Tutti si sono schierati dalla parte della giovane ragazza, tra cui la stessa famiglia di Alessandro.

La madre di Alessandro, Sabrina Paulis, ha rilasciato una prima intervista ad Alberto Matano durante l’ultima puntata de “La vita in diretta”, il talk show di Rai 1, in cui dapprima cerca di scusarsi in lacrime con la famiglia di Giulia Tramontano, per poi definire suo figlio un mostro per ciò che ha fatto, ritenendo imperdonabile il suo gesto.

Mara Venier e il confronto con la madre di Alessandro Impagnatiello

Durante l’ultima diretta di “Domenica In“, Mara Venier ci è andata piuttosto pesante con la signora Sabrina: “Lei ha fatto un’intervista in cui dice ‘Perdonatemi, perché mio figlio è un mostro’. Sì, signora. Suo figlio è un mostro. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino”.

Per molti però queste parole sono state totalmente inadeguate per una padrona di casa come Mara Venier, poiché la conduttrice non ha avuto nessun tatto verso una donna che sta soffrendo da giorni per delle colpe che non ha. Difatti i social si sono scatenati immediatamente e la maggior parte si schiera dalla parte della signora Sabrina.

Le critiche sono arrivate anche a Mara Venier che chiede scusa al suo pubblico prendendo le distanze dalle sue stesse affermazioni: “Quando io ho detto quelle parole, ‘Sì, suo figlio è un mostro’, io non volevo assolutamente mancarle di rispetto, io le chiedo scusa. Signora Sabrina lei è una vittima e sta affrontando un dolore immenso, a me vedere quell’intervista mi ha straziata dal dolore, perché posso capire cosa stia vivendo, se ho sbagliato all’inizio le chiedo scusa“.