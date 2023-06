Domenica In, Mara Venier si lascia andare parlando con Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha portato un tocco di allegria e freschezza nella trasmissione televisiva Domenica In, conquistando il cuore della conduttrice Mara Venier. Durante l’intervista, sono stati affrontati anche argomenti seri, ma il clima si è disteso quando Mara ha scherzato sulla mancanza dei “succhiotti“.

Elettra ha raccontato del periodo difficile che ha vissuto l’anno scorso, senza voler definirlo una depressione, ma sottolineando di essere ora in un momento sereno. È interessante notare che durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, al quale ha partecipato anche sua sorella Ginevra, le due non hanno un buon rapporto e non si parlano da anni. Questo potrebbe essere una coincidenza sospetta, ma non è detto che il malessere di Elettra sia dovuto alla situazione con la sorella.

Elettra ha parlato della sua vita centrata sul marito, il lavoro e il suo cavallo. Ha rivelato di essere una persona buona e di rimanere triste di fronte alla cattiveria altrui. Mara ha condiviso un consiglio importante, ovvero allontanarsi da chi non ci vuole bene senza nutrire rancore. Elettra ha anche menzionato la sua psicologa, sottolineando di stare pian piano capendo molte cose grazie a lei.

Successivamente, Elettra ha parlato del suo amore per il marito, descrivendolo come un angelo e dichiarando il suo amore per lui. Ha raccontato dell’incontro durante un festival e di come si siano innamorati osservando le foglie di un albero e ascoltando il vento. Ha scherzato sulla sua timidezza con gli uomini, dicendo che aveva avvertito Nick, il marito, che non lo avrebbe più voluto vedere se avesse provato a baciarla.

Questa intervista ha mostrato un lato più intimo di Elettra Lamborghini, svelando le sue emozioni, le difficoltà affrontate e l’amore che la rende felice. La sua genuinità e il suo sorriso contagioso hanno conquistato il pubblico di Domenica In. L’argomento riguardante l’intervista di Elettra Lamborghini a Domenica In suscita interesse e curiosità. È interessante vedere come la celebrità si apra sul suo periodo difficile e sulla mancanza di rapporto con la sorella.