Ormai è cosa nota che la rivalità domenicale tra le conduttrici Mara Venier e Barbara D’Urso continua a suon di botta e risposta tra le due. La scorsa settimana infatti Mara Venier aveva acceso un po’ gli animi soprattutto perchè aveva concluso la sua trasmissione lanciando una frecciatina vera e propria alla sua rivale Carmelita lasciandosi andare ad uno sfogo liberatorio.

Mara infatti aveva ringraziato il suo pubblico ammettendo di essere felicissima di essere ritornata al timone di Domenica In soprattutto perchè “è una bella trasmissione fatta col cuore e coi sentimenti quelli veri”. Anche il pubblico sembra pensarla come la conduttrice di origini venete preferendo la sua compagnia piuttosto che quella del “caffeuccio” di Barbarella.

Nella puntata in onda il 14 ottobre 2018, Mara Venier ha intervistato addirittura Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano dopo gli ultimi sviluppi inerenti la confessione da parte di uno dei carabinieri coinvolti nel pestaggio del fratello. Ormai la morte di Stefano è diventato un caso nazionale ma che soprattutto ha coinvolto non solo i carabinieri ma anche la polizia penitenziari e alcuni medici del carcere di Regina Coeli.

Grazie proprio a Ilaria, il caso di Stefano è balzato agli onori della cronaca ottenendo moltissima visibilità mediatica tanto che nelle ultime settimane sembra spopolare la pellicola ‘Sulla Mia Pelle’ interpretato da Alessandro Borghi e ispirata ai fatti della morte di Stefano Cucchi. Stefano infatti è stato arrestato il 15 ottobre 2009 ed morto all’ospedale Pertini dopo una settimana di atroci sofferenze.

Ilaria Cucchi nella puntata diel 14 ottobre 2018 ha fatto importanti rivelazioni ma la stessa Mara ha voluto, in primis, parlare di lei attraverso il suo profilo Instagram sul quale ha scritto: “Voglio ringraziare Ilaria Cucchi per aver accettato l’invito di venire a Domenica In. A domenica grande donna!”. Altri ospiti della Venier saranno Orietta Berti, Nino Frassica, Stefano De Martino, Paolo Ruffini con gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, Alessandro Preziosi e Luca Bianchini.