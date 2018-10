Domenica In, Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Flavio Briatore: "Si è reso conto di quello che ha perso"

Elisabetta Gregoraci, la nota showgirl televisiva e conduttrice di “Battiti Live”, è stata ospite dell’ultima puntata di “Domenica In”, dove si è raccontata a cuore aperto tra il ricordo dell’amatissima mamma – scomparsa prematuramente a causa di un brutto tumore – ma anche della sua nuova vita dopo la separazione dal marito Flavio Briatore.

Certo è che di strada ne ha fatta tanta, la Gregoraci che è particata con una valigia piena di sogni e desideri dalla sual amata Soverato, un paesino della Calabria a cui è ancora molto legata, dove ancora vive parte della sua famiglia e degli amici, ma soprattutto dove ci sono i ricordi più belli di un’infanzia felice.

Le parole di Elisabetta su Flavio Briatore

Il desiderio di fare televisione e di avere un ruolo nel piccolo schermo sembra essere stato sempre presente nella vita di Elisabetta, che già in tenera età prendeva una spazzola e facevo finta che fosse un microfono per condurre il suo programma. Il dolore per la morte della madre è stato qualcosa di davvero molto difficile da affrontare e superare.

“Quando si è ammalata la prima volta aveva 37 anni. Lei sapeva tutto dall’inizio, ma dava la forza a tutti noi” – dice Elisabetta commossa che svela come la vita sia continuata anche per il padre, che dopo tanti anni dalla morte della moglie ha trovato un nuovo amore. Infine, le parole sulla recente separazione da Flavio Briatore, l’imprenditore del divertimento del lusso a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco.

La Venier ammette con amarezza di essere molto dispiaciuta per la loro separazione, ma Elisabetta tiene a precisare che tra lei e Flavio: “C’è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni molto importanti” – poi la frecciatina finale – “Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo“.

La conduttrice poi cerca di punzecchiare la Gregoraci circa un possibile ritorno con Briatore, ma la showgirl risponde: “Forse sono stata una delle poche donne che gli hanno davvero voluto bene” – per poi aggiungere – “Avendo un bambino, lui ci sarà sempre per me e io per lui. In questo momento piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito“.