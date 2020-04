Disney+, annunciato il nuovo live action: si tratta di Robin Hood

Uno dei film d’animazione classici targato Disney, “Robin Hood”, rivivrà in un live action che sarà visibile sulla nuova piattaforma Disney+. La storia riproporrà le vicende della volpe, eroe popolare del Regno Unito, che vive nella foresta di Sherwood e ruba ai ricchi per dare ai poveri; il protagonista è circondato da noti personaggi come il suo amico Little John, il cattivo principe Giovanni con il suo fido Sir Biss, Lay Marian, innamorata di Robin, e Lady Cocca.

Il film originale uscì nel lontano 1973, prodotto dalla Walt Disney Production. Oggi, a distanza di 47 anni, i personaggi rivivranno in un mix tra live action/ CGI, diretti dal regista Carlos López Estrada. La sceneggiatura è stata affidata a Kari Granlund che ha anche scritto il live-action di “Lilli e il vagabondo“, anch’esso disponibile su Disney +.

Il sito “THR” riporta che il progetto è già in fase di lavorazione e nello specifico saranno proposti animali antropomorfi per interpretare tutti i personaggi. L’idea sostanzialmente è quella di unire il fotorealismo di film come “Il re leone” e “Il libro della giungla“, all’espressività di animali antropomorfi più vicina alla classica animazione Disney.

“Robin Hood” si preannuncia un grande successo e d’altronde non è il primo remake dei classici Disney. “Il re leone” e “Aladdin” hanno goduto di un grandissimo favore, ottenendo incassi record e toccando il tetto del miliardo di dollari al botteghino mondiale. Anche “Mulan” è stato riproposto in live-action, ma a causa del Coronavirus vi è stato uno slittamento.

Disney + è una piattaforma lanciata da poco più di un mese e già ha goduto di un numero considerevole di abbonati. Sicuramente il live action di “Robin Hood” è molto atteso e il successo riscosso dal classico del ’73 ha tutte le carte in regola per essere bissato con questa nuova formula. Non resta che attenderne il lancio su Disney +.