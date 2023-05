Dimissioni Fuortes, Sgarbi dichiara: "Sanremo osceno, la Rai deve cambiare"

Le dimissioni di Carlo Fuortes dal ruolo di amministratore delegato della Rai aprono la strada ad una nuova era per l’azienda. Dopo settimane di speculazioni e pressioni, Fuortes ha preso la difficile decisione di lasciare il suo incarico per il bene dell’azienda, ritenendo che fosse ormai impossibile proseguire. Questo annuncio segna l’inizio di una stagione di grandi cambiamenti in Rai, in linea con il nuovo contesto politico del Paese.

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha commentato le dimissioni di Fuortes e ha espresso le sue opinioni sul Festival di Sanremo. Sgarbi ha criticato il modo in cui il Festival è stato gestito, definendolo uno spettacolo osceno. Inoltre, ha affrontato la questione del decreto sul limite d’età per gli amministratori dei teatri lirici, che ha contribuito all’ascesa di Fuortes al San Carlo. Sgarbi ha sottolineato l’importanza di garantire una televisione di Stato di qualità, libera dall’influenza di figure come Lucio Presta.

Verso una nuova era per la televisione di Stato

Sgarbi ha difeso il decreto che ha portato alle dimissioni di Fuortes, affermando che era giusto applicare le stesse regole a tutti gli amministratori, indipendentemente dalla loro nazionalità. Secondo lui, non era corretto mantenere un sovrintendente oltre i 70 anni mentre un altro veniva mandato in pensione a 67. Sgarbi ha sottolineato l’importanza di una riforma nella Rai, e ha evidenziato il bisogno di persone competenti per garantire la qualità del servizio pubblico.

La decisione di Fuortes di accettare il ruolo di sovrintendente al San Carlo è stata vista come un importante sviluppo per il teatro lirico. Sgarbi ha riconosciuto l’importanza di avere una figura competente come Fuortes al San Carlo, e ha auspicato che questa nuova posizione porti a un miglioramento nel funzionamento del teatro. Tuttavia, si pone la questione di come questa scelta influenzerà il futuro della Rai.

Le dimissioni di Fuortes rappresentano un punto di svolta per la Rai, e aprono la strada a una riforma e a cambiamenti significativi. È evidente che la televisione di Stato ha bisogno di figure competenti e capaci di garantire una programmazione di qualità, che rifletta le esigenze del pubblico. Mentre la Rai affronta questa nuova fase, resta da vedere come si evolverà il Festival di Sanremo, e come si plasmerà il futuro della televisione pubblica italiana.