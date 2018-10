Dasha Dereviankina parla di Stefano Sala del Grande Fratello Vip: "Se mi tradisce sparisco per sempre"

In questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra che stia nascendo una storia d’amore formata da Stefano Sala e Benedetta Mazza. Il modello da circa dieci mesi con la bellissima Dasha Dereviankina, che attualmente si trova a Kiev approfittando dell’assenza del suo compagno.

Stefano Sala in questi giorni si sta chiedendo come possa prenderla Dasha Dereviankina sul rapporto che sta nascendo tra lui e Benedetta Mazza. Il modello comunque mostra ogni giorno di essere davvero molto preso dalla showgirl parmense e neanche la bionda disdegna le attenzioni che le dedica Stefano Sala in questo periodo.

Il sito de “Il Fatto Quotidiano” ha voluto comunque intervistare l’ucraina Dasha Dereviankina per sapere se è aggiornata sulle ultime vicende legate alla vita sentimentale di Stefano Sala. La modella rivela che ogni tanto prova e riesce a guardare il Grande Fratello Vip con l’obiettivo di seguire il suo compagno in tv, anche se non capisce molto bene l’italiano.

E ovviamente, non manca la domanda su Benedetta Mazza: “Non la conosco così bene per dire se questo è il suo normale comportamento con i ragazzi che vede come amici, o se ci sta veramente provando. Sa, io sono ucraina, siamo diverse. Io però non potrei mai immaginarmi di comportarmi come fa lei con un mio amico, anche se fosse un amico che conosco da tutta la vita. C’è un proverbio italiano che dice ‘in chiesa coi santi e all’osteria coi ghiotti’. Ecco, potrebbe essere adatto a lei”.

Infine ha voluto parlare anche dell’avvicinamento di Eleonora Giorgi nei confronti del suo compagno: “Eleonora mi piace, anche se è ovvio che in ogni scherzo c’è un fondo di verità. Sicuramente le piace come persona ed è colpita dalla sua bellezza, ma non è un amore vero. Per me il loro rapporto è davvero divertente”.