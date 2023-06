Crowley e Azraphel ritornano con la seconda stagione di Good Omens

Presto uscirà la seconda stagione di Good Omens. La serie, tratta dal romanzo omonimo conosciuto in Italia con il titolo Buona Apocalisse a tutti! di Neil Gaiman e Terry Pratchett la cui prima pubblicazione risale al 1990, verrà trasmessa su Prime Video. Già nel 2021, Prime Video avevo lasciato a bocca aperta i suoi fan annunciando che ci sarebbero stati dei nuovi episodi della famosa serie Good Omens.

Di fatto, in origine, la mini serie del 2019, composta da una sola stagione di 6 episodi (di circa 55 minuti ciascuno), si sarebbe dovuto concludere senza una seconda stagione. Lo stesso Neil Gaiman, quando uscì la serie, era stato abbastanza chiaro su questo punto, tanto più che ormai i fan si erano rassegnati all’idea di avere una seconda stagione. Anche il regista della serie Douglas Mackinnon aveva sottolineato come il progetto si componeva di una sola stagione con un finale ben definito.

Cosa è cambiato? Semplicemente per Amazon la storia non poteva finire e in occasione del press tour estivo della Television Critics Association, tenuto a luglio del 2019, uno dei responsabili di Prime Video, Vernon Sanders, dichiarò che la storia di Good Omnes poteva benissimo continuare; tutto dipendeva da Neil Gaiman, in quanto tutto lo studio si dimostrava ben lieto di proseguire il progetto.

Alla fine, tra lo studio e Gaiman si è trovato un accordo. L’autore di Good Omens, impegnato con altri lavoro per Amazon e anche con la seconda stagione di The Sandman di Netflix, torna a collaborare con Douglas Mackinnon. Nel 2021, Prime Video ha pubblicato un first look della stagione 2 di Good Omens dove compaiono i due protagonisti Crowley e Azraphel.

Già si sapeva che la seconda stagione sarebbe uscita per quest’estate: durante il New York Comic Con del 2022 era stata rilasciata la notizia; infatti, la produzione aveva avuto avvio nel 2021 e si era conclusa nel 2022. Un lavoro lineare che non ha subito modifiche (nonostante lo sciopero degli sceneggiatori).

Essendo che la prima stagione ricopre tutta la storia presente nel romanzo, la seconda stagione presenterà una storia del tutto inedita. Si avrà modo di approfondire l’amicizia tra l’angelo Azraphel e il demone Crowley dopo che sono riusciti ad impedire l’Apocalisse. I due vivono tranquillamente sulla Terra finché un giorno un mistero non si presenterà alla loro porta.Inoltre, è stato rilasciato il trailer della seconda stagione. Per chi volesse, invece, recuperare la prima può trovarla su Prime Video.