Luca Onestini e Oriana Marzoli hanno litigato durante una partita di ‘obbligo o verità‘. La Marzoli ha reagito male quando Onestini le ha chiesto di scegliere tra vincere il Grande Fratello VIP o scegliere Daniele, poiché “quello che scegli accadrà”. La Marzoli ha risposto dicendo che non poteva scegliere solo uno dei due, poiché li amava entrambi. Ha anche affermato che non sarebbe mai stata falsa, ma che voleva entrambi. Ha quindi criticato la domanda di Onestini, dicendo che era di cattivo gusto e che non avrebbe mai messo nessuno in difficoltà con un obbligo del genere.

La difficile scelta di Oriana Marzoli

Dopo la discussione, Luca Onestini si è confrontato con gli altri coinquilini, Micol, Tavassi e Giaele. Questi hanno cercato di spiegare che Oriana era preoccupata per la possibilità che Daniele potesse decidere di non volerla più vedere una volta usciti dalla casa del Grande Fratello. Onestini ha risposto dicendo che era sbagliato giustificare l’amica, poiché aveva fatto un errore. Ha anche detto che queste cose lo facevano arrabbiare e che, se avesse avuto un problema con qualcuno, sarebbe andato subito a confrontarsi con la persona interessata.

Oriana ha poi confidato con Milena di essere stata messa in difficoltà da Luca Onestini e di non capire perché l’amico le avesse fatto quella domanda. Ha detto che era delusa e che quella domanda l’aveva fatta stare male. Ha anche detto che non avrebbe mai messo nessuno in difficoltà con un obbligo del genere e che non avrebbe mai baciato Nikita solo per fare un gioco.

Le ragioni della lite tra Oriana Marzoli e Luca Onestini

In conclusione, l’episodio della partita di ‘obbligo o verità’ ha provocato una serie di tensioni all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Oriana Marzoli si è trovata a dover fare una scelta difficile tra il suo sentimento per Daniele e la possibilità di vincere il reality show. La reazione di Luca Onestini, che ha criticato la sua indecisione, ha ulteriormente aggravato la situazione e ha portato Oriana a sentirsi messa in difficoltà.

Tuttavia, va sottolineato che il comportamento di Oriana Marzoli non è stato del tutto giustificato. Infatti, partecipare a un reality show comporta inevitabilmente la necessità di prendere decisioni difficili e di mettere in discussione il proprio punto di vista. In questo caso, Oriana avrebbe potuto considerare di rinunciare alla possibilità di vincere il programma in nome del suo amore per Daniele, senza per questo sentirsi privata della sua dignità.