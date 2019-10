Collaborazione Mediaset-Netflix: spunta un film su Roberto Baggio

La famosa azienda Italiana di intrattenimento televisivo Mediaset, capitanata dal direttore PierSilvio Berlusconi, conosce bene come muoversi nel mondo del marketing. In un mercato in continua evoluzione la parola chiave è “rimodernarsi“, e la Mediaset lo sa bene, puntando sempre verso il futuro e verso la tecnologia.

Questa volta pare che Mediaset abbia intenzione di investire soprattutto sullo streaming, e sui cavalli vincenti che sappiano dare garanzie e frutti e breve ed a lungo termine. Si parla della collaborazione stabilita tra la Mediaset e la famosa azienda di intrattenimento streaming “Netflix“. I due colossi infatti hanno intenzione di attuare una collaborazione ai fini di produrre dei contenuti multimediali appetibili sia per l’una che per l’altra piattaforma.

Nello specifico infatti Netflix annuncia: “Stiamo realizzando una serie di film in lingua italiana, girati in Italia e prodotti da produttori indipendenti italiani“, un passo davvero importante per la Mediaset, che tenta di navigare sempre l’onda delle novità, e di primeggiare sull’intrattenimento televisivo. Il contratto prevede che i 5 film che verranno prodotti, saranno disponibili su Netflix già dal 2020, mentre la Mediaset potrà trasmettere i succitati film durante tutto l’arco del 2020.

Tra i film proposti, uno in particolare appare essere più atteso degli altri, un film che narra di un calciatore, molto forte e pieno di talento, all’epoca molto discusso, ovverosia Roberto Baggio. Il film dedicato alla persona di Baggio verrà intitolato “Il divin codino“, nello specifico appare essere una cronistoria dei 22 anni di carriera calcistica di Baggio. I fan di Baggio sono già febbricitanti per l’uscita del film.

Tra le altre quattro proposte appaiono titoli come: “Sotto il sole di Riccione“, oppure “Al di là del risultato“, “L’ultimo paradiso” ed infine “Sulla stessa onda“, saranno tutti film molto impegnati, con tematiche molto profonde e per nulla scontate, con la speranza che possano quindi regalare le emozioni giuste, che i registi tentanto di infondere nello spettatore.