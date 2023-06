Chi l’ha visto?, critiche sul servizio su Giulia Tramontano: "Un po’ di rispetto"

Il caso di Giulia Tramontano ha scosso l’intero Paese, e anche a distanza di una settimana, con Alessandro Impagnatiello, fidanzato della giovane di 29 anni, in detenzione, lo sdegno continua a diffondersi tra i telespettatori di programma in programma. Da subito, sin dall’inizio, è stato Chi l’ha visto? ad occuparsi di questa vicenda, ancora prima del ritrovamento del corpo di Giulia, e continua a dedicarle ampio spazio.

Nella puntata di ieri sera, Federica Sciarelli ha approfondito la questione della premeditazione, esaminando anche tutte le bugie raccontate da Impagnatiello. Tuttavia, ciò che ha colpito i telespettatori è stata una lettera dedicata a Thiago, il bambino che Giulia portava in grembo, letta all’inizio della trasmissione. “Lettera a Thiago, un bambino mai nato“, così ha esordito la missiva, piena di racconti sulla sua mamma che lui non ha mai avuto modo di conoscere.

Le parole della lettera hanno indignato molti telespettatori, i quali si sono chiesti: “Perché trasformare tutto questo in un argomento da talk show o da salottino? Vi prego, un po’ di etica, di rispetto, di buon senso“. La polemica si è immediatamente accesa sui social, con commenti che sono apparsi in pochi minuti: “Questo servizio è una speculazione“, si leggeva. E ancora: “Si poteva fare a meno di questa lettera. È vergognosa e manipolatoria“.

La reazione dei telespettatori è comprensibile. In casi simili, è fondamentale trattare con sensibilità le vicende familiari e personali, evitando di cadere nella speculazione e nel sensazionalismo. La storia di Giulia Tramontano richiede rispetto e riflessione da parte di tutti.

Non possiamo dimenticare che dietro ogni notizia c’è una vita spezzata e una famiglia in lutto. La discussione sui social è fondamentale per esprimere opinioni e reazioni, ma è altrettanto importante farlo con tatto e rispetto per tutte le persone coinvolte. L’obbiettivo deve essere quello di promuovere una riflessione seria.