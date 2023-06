"Chevalier", il biopic sul violinista Josepeh Bologne disponibile su Disney+

Il catalogo di Disney Plus si arricchisce e aggiunge il biopic intitolato Chevalier che racconta la storia del prodigioso violinista Joseph Bologne. Disponibile dal 16 giugno, come annunciato già precedentemente dagli stessi Studios, distribuito da Searchlight Pictures, il film vede come protagonista la giovane star Kelvin Harrison Jr e Lucy Boynton che, invece, vesti i panni della regina francese Maria Antonietta.

Il pubblico avrà l’occasione di conoscere la vita turbolente del violinista dalle origini incerte, forse figlio di una schiava e un proprietario di una piantagione francese. Jospeh Bologne è di sicuro uno delle figure musicali più importanti all’interno del campo della musica classica di tutta Europa che ha suonato in Francia a partire dalla metà del XVIII secolo e fu anche uno dei primi compositori di origine africana a suonare in Europa tanto da essere definito come il Mozart nero, che ammirava in particolar modo.

Compositore molto celebre, violinista e anche un bravo schermidore. La sua abilità fu tale da permettergli di diventare musicista di corte e di suonare la per stessa Maria Antonietta diventando, poi successivamente, anche direttore della Reale Opera di Luigi XVI. Come si può ben leggere dalla sinossi ufficiale, il film non si baserà solamente sulla grandiosa ascesa sociale del violinista, ma verrà anche fuori la sua vita privata, intima e soprattutto la vita sentimentale non priva di ostacoli.

Il film è diretto da Stephen Williams, che si occupa anche della sceneggiatura insieme a Ed Guiney ed Andrew Lowe, già noto per aver diretto la nota serie cult Lost. Il biopic è stato presentato per la prima volta in anteprima al Toronto International Film Festival per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche american ad aprile. In Italia, invece, il film non passerà per il cinema ma direttamente in streaming sulla piattaforma di Disney Plus.

Come protagonista ci sarà l’attore Kelvin Harrison Jr, che ha già avuto modo di recitare prendendo parte a Cyrano di Joe Wright con il ruolo di Christian de Neuvillette e prendendo parte anche a Elvis di Baz Luhrmano con il ruolo di B. B. King. Inoltre, al momento sembra essere impegnato anche con la produzione di Mufasa: The Lion King, il prequel live action de Il re leone in cui l’attore presta la voce al personaggio di Scar. Il cast viene completato da: Samara Weaving, Minnie Driver, Sian Clifford, Alex Fitzalan e Ronkẹ Adékoluẹjo.