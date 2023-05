Che tempo che fa, Fabio Fazio saluta la Rai: "Qui per 40 anni, sono grato a tutti"

Nel primo pomeriggio del 14 maggio, dopo numerose indiscrezioni in merito all’addio di Fabio Fazio, è arrivato l’ufficialità direttamente da Discovery. La Warner Bros, con un lungo comunicato, ha infatti annunciato l’ingresso del conduttore nella loro scuderia dalla prossima stagione, rivelando tutto il loro entusiasmo in merito a questo accordo.

L’addio ha generato molti commenti sui social, soprattutto dalla politica e dalla Lega. Difatti il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, con un tweet piuttosto controverso e già criticato da alcuni esponenti del Partito Democratico, ha salutato in maniera ironica sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto su Twitter.

Il saluto di Fabio Fazio alla Rai

Durante la puntata del 14 maggio di “Che tempo che fa“, in onda su Rai 3, in maniera più o meno diretta, si è parlato dell’addio di Fabio Fazio all’emittente pubblica. Come riportato testualmente dal sito “Tv Blog” però il conduttore cerca in ogni modo di evitare la polemica con l’azienda di Viale Mazzini, poiché semplicemente sottolinea di essere onorato di essere stato per più di quarant’anni sotto contratto con l’azienda.

“Io sono in Rai da 40 anni” ha rivelato il conduttore per poi aggiungere di essere pronto per la nuova avventura in Discovery: “Però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. Quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino fatto di novità, e spero di invenzione, di creatività, anzi ne sono sicuro”.

Con il passare dei minuti, però, Fazio inizia a ricordare il suo passato trascorso in Rai tra i tanti programmi condotti; ha lanciato “Anima mia” e “Quelli che il calcio”: “Qui ho trascorso 40 anni e questo lo dico perché con l’occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone, che ho incontrato in questi 40 anni, con cui ho lavorato e da cui soprattutto ho imparato. E questo lo dico perché io non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai, anche perché se dicessi mai – e non accadrà – qualcosa di scortese, è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni e di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei“.

Infine, prendendosi anche la responsabilità di Luciana Littizzetto, sottolinea che non vogliono passare agli occhi dei telespettatori come martiti o vittime, rivelando che si ritengono ancora oggi delle persone molto fortunate, che possono continuare il loro lavoro da un’altra parte.